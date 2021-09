AVEZZANO. INAUGURATA NEI LOCALI DELL’EX ISTITUTO SACRO CUORE, LA NUOVA SEDE DELLA PROMETEO

Inaugurata la nuova sede della Prometeo ad Avezzano. Associazione e Cooperativa, attive nel campo del sociale da oltre 20 anni hanno trasferito la loro sede nell’ex sede della storica scuola del Sacro cuore.

“ Ci siamo traferiti in una sede molto importante per la storia di Avezzano”, ha spiegato Laura Bucaione presidente della Cooperativa. “ Aule spaziose da utilizzare per i progetti, iniziative, eventi, laboratori e molto altro”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente dell’Associazione Anna Di Censo, la quale da moltissimi anni è il punto di riferimento di questa realtà fondamentale per il sociale nella marsica e non solo.

La presenza della prometeo nell’ex Istituto Sacro Cuore, assume anche un significato di recupero di una struttura molto importante per la Città di Avezzano e la sua storia.

All’inaugurazione hanno partecipato molti esponenti del mondo politico, istituzionale, dell’associazionismo del comprensorio marsicano.