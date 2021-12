AVEZZANO. INAUGURAZIONE MOSTRA DI PRESEPI E ACCENSIONE ALBERO

Domenica 12 dicembre alle 10.30 il Vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, inaugurerà la Mostra di Presepi nell’atrio della Curia Vescovile di Avezzano con l’accensione del grande albero di Natale allestito davanti al Seminario.

La bellissima mostra dei Presepi è allestita dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Marsica –Avezzano, guidata dal presidente Luigi Caporuscio. Sarà possibile visitare la Mostra, con ingresso su Corso della Libertà 54, durante l’apertura quotidiana degli uffici di curia, ma in modo particolare, guidati dalla presenza dei volontari dell’associazione, dal 12 dicembre al 9 gennaio, con orario mattutino dalle 10 alle 12,30 e pomeridiano dalle 16 alle 18,30, nei seguenti giorni: domenica 12 dicembre, sabato 18 dicembre, domenica 19 dicembre, domenica 26 dicembre, domenica 2 gennaio, mercoledì 5 gennaio, giovedì 6 gennaio, sabato 8 gennaio, domenica 9 gennaio.

Per l’allestimento dell’albero, che è stato donato da un privato (S.D.), costretto ad abbatterlo per motivi di sicurezza, si ringraziano per la gratuita e preziosa collaborazione: CM Termoidraulico di Milo Cipriani (per aver tagliato e messo a dimora l’albero), Morgante Iolanda (per il trasporto), Illuminazione Massimi Multiservizi srl, Fidanza building, Giampaolo D’Ignazio, Falegnameria Scamolla Rocco e figli.