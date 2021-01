Schianto all’altezza del semaforo di Pietragrossa a Paterno (Avezano). Tre le autovetture che sono rimaste coinvolte.

Diverse le persone che sono rimaste ferite, fortunatamente, almeno dalle prime informazioni, non in modo grave, ma per sicurezza sono state trasportate tutte all’ospedale di Avezzano.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Avezzano intervenuti sul posto con loro anche i vigili del fuoco e alcune ambulanze del 118.