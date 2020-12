AVEZZANO. ITALIA VIVA AL FIANCO DEL PERSONALE SANITARIO

Anche Italia Viva Avezzano tramite il suo Coordinatore Cittadino Maurizio Pendenza dichiara che parteciperà al sit-in di venerdi 18 dicembre alle ore 10 presso il piazzale dell’ospedale civile di Avezzano e sarà al fianco e a sostegno del personale sanitario di tutta la provincia dell’Aquila.

E’ assolutamente condivisibile la motivazione che ha indotto il Sindacato a promuovere la manifestazione a favore di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore sanitario che ogni giorno dall’inizio della pandemia sono sul campo di battaglia con evidenti difficoltà in cui versa la sanità provinciale.

Purtroppo prosegue Pendenza noi di Italia Viva avevamo segnalato con vari comunicati stampa già dal mese di aprile dello scorso anno le difficile e vergognose condizioni in cui medici,infermieri, e tutti gli operatori sanitari erano costretti a lavorare sia per la sicurezza e sia per turni davvero massacranti a cui vengono sottoposti.

Siamo anche al fianco dei giornalisti che ogni giorno raccontano la difficile situazione che purtroppo mette a rischio la salute di moltissimi cittadini perchè siamo chiaramente a favore della libertà di espressione e informazione.

Condanniamo in maniera forte l’atteggiamento minaccioso dei vertici della ASL che purtroppo non hanno fatto nulla per trovare le soluzioni necessarie affinchè la situazione cosi critica tornasse sotto controllo.

Auspichiamo una forte partecipazione alla manifestazione per dare un segnale veramente importante ai vertici della ASL e anche al Ministero della Salute.