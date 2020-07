AVEZZANO. LA CANTAUTRICE 18ENNE LAURA FANTAUZZO IN FINALE AL FESTIVAL DI CASTROCARO 2020

La Cantautrice Laura Fantauzzo 18 anni di Avezzano, in finale alla manifestazione canora “ Festival di Castrocaro”, con la sua canzone ” Mostri di Origami”.

Ennesimo importante traguardo per l’artista marsicana che già nel 2019 ha partecipato a ” Sanremo young” talent show di Antonella Clerici, in prima serata su RAI 1.

Questa volta il palcoscenico è quello del festival di Castrocaro, la Kermesse canora che ha lanciato artisti del calibro di: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Zucchero, Iva Zanicchi e Caterina Caselli.

L’edizione 2020, la 63esima, sarà condotta da Stefano De Martino, ed andrà in onda giovedì 27 agosto su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2.

Laura Fantauzzo studia musica da quando aveva 9 anni, ad Avezzano è seguita dalla maestra Michela Olivieri dell’Accademia Sound and Soul.

Oltre l’artista marsicana in finale sono arrivatati: Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Frosinone); Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Milano); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; i Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).