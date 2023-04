AVEZZANO.LA FABIANI VERSO IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI NUOTO

Un’altra sfida importante per Giorgia Fabiani, l’atleta plurimedagliata in forza alla società Pinguino Nuoto di Avezzano che dal 13 al 17 aprile sarà a Riccione tra i 760 atleti che parteciperanno alla massima competizione italiana di nuoto e dove i nuotatori più importanti si giocheranno la qualifica ai Mondiali di Fukuoka.

La Fabiani, classe 2008, reduce da un oro e un bronzo ai Criteria Giovanili, gareggerà domani nei 50 metri rana e lunedì nei 100 metri rana.

“Abbiamo lavorato tanto per meritare la qualifica agli Assoluti”, ha dichiarato l’allenatore capo Mario Paris che sarà con Giorgia a Riccione, “l’obiettivo è confrontarsi con il nuoto che conta, in una gara in cui ci saranno non più gli atleti a livello giovanile ma quelli a livello assoluto, i migliori d’Italia”.

I campionati Assoluti verranno trasmessi da domani in diretta su Rai Sport +HD.

