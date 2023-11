AVEZZANO. LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2023

L’invito della Caritas diocesana, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, alla Messa presieduta dal Vescovo Giovanni nella parrocchia San Pio X di Avezzano domenica 19 novembre alle 11. Il tema e l’invito di questa Giornata edizione 2023 è: “Non distogliere lo sguardo dal povero”.

“Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7) è il monito della VII Giornata mondiale dei Poveri, che sarà celebrata nella Diocesi dei Marsi– in comunione con la Chiesa universale – la prossima domenica 19 novembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Pio X ad Avezzano. La Messa, presieduta dal Vescovo Giovanni, sarà un’occasione per i volontari e gli operatori di ritrovarsi in una celebrazione che riporti al centro della comunità l’attenzione per i poveri. In un momento storico che non favorisce l’attenzione per i più poveri. Un momento storico in cui nuove povertà si sommano a storiche categorie di emarginazione e di rifiuto.

La Messa sarà anche occasione per ricordare come «l’attenzione ai poveri deve essere segnata dal realismo evangelico […] che conduce ad ottenere i benefici della Misericordia».

Nella celebrazione, oltre che un breve estratto delle attività svolte dalla Caritas diocesana nell’anno 2022, sarà distribuito il messaggio di Papa Francesco per la Giornata.