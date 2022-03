AVEZZANO. LA KARATE DOSCHI FA L’EN PLEIN ALLE QUALIFICAZIONI CAMPIONATO ITALIANO

Domenica 13 marzo si è svolta a Chieti la fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano cadetti.

La Karate Doschi ha collezionato un altro en plein: è scesa in campo con soli tre agonisti ed ha portato a casa il massimo risultato ottenibile, tre medaglie d’oro I tre neo campioni regionali, Fracassi Valerio, Lusi Domenico e Marini Lorenzo, sono dunque qualificati per la finale nazionale del Campionato Italiano Cadetti, in programma ad Ostia Lido i prossimi 8-10 aprile 2022.

Gara superba per ciascuno di loro, gestita con maturità e superiorità tecnico-tattica, frutto di lavoro costante e dedizione.

Inoltre, grazie ai punti ottenuti e nonostante i soli tre agonisti in gara, la Karate Doschi si è laureata 1’ Società d’Abruzzo nella categoria Cadetti, staccando nettamente le Società più numerose.

Infine, a chiusura di una domenica da incorniciare, è giunta la convocazione di Carola Federici e Diego Fracassi per la squadra CTR (ovvero il gruppo dei migliori agonisti del centro Italia).

Gli stessi parteciperanno all’allenamento in programma a Pistoia il prossimo 20 marzo, in vista del quadrangolare che si svolgerà a Riccione i prossimi 24 e 25 Aprile, per poi formare la squadra che rappresenterà i colori nazionali ai prossimi Europei di giugno.

Foto1 M. Fracassi sul podio della clssifica Società Foto 2 i neo campioni regionali 2022 Lusi, Fracassi, Marini