AVEZZANO: LA POLIZIA CHIUDE NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI APERTO NEL GIORNO DI PASQUETTA

Nella giornata di ieri, il personale della sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Avezzano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di L’Aquila per verificare il rispetto delle prescrizioni per contrastare il diffondersi dell’epidemia del virus Covid 19 e intensificati in occasione delle festività Pasquali, ha accertato l’apertura di un esercizio commerciale di generi alimentari, con all’interno dei clienti intenti all’acquisto di prodotti.

A tutti i presenti, di nazionalità rumena, come previsto dall’art. 4 del decreto legge nr. 19 del 25 marzo 2020, è stata contestata la violazione di cui all’art. 1 comma 2 lettera A, per aver lasciato il proprio domicilio senza giustificato e valido motivo, che prevede una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

L’attività commerciale, situata nella zona nord della cittadina marsicana, è stata immediatamente chiusa con provvedimento temporaneo di sospensione per 5 giorni della licenza, per non aver rispettato la chiusura nel giorno festivo, come disposto dal Presidente della Giunta Regionale con ordinanza nr.26 del 7 aprile 2020, a cui è stata segnalata l’inosservanza per i successivi provvedimenti amministrativi.