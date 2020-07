AVEZZANO – LA PRO LOCO PRESENTA LA MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA ” IL SIGNIFICATO DEL COLORE “

Grazie all’impegno e la volontà dei consiglieri, la Pro Loco ha stretto a sé, in un abbraccio, circa 900 famiglie avezzanesi che, in difficoltà, hanno affrontato l’emergenza Covid-19, organizzando per loro la spesa solidale. Adesso è il tempo della rinascita, di quella fase che spinge alla ripartenza, anche se graduale. La necessità di lasciare alle spalle il periodo dell’emergenza, non deve però far abbassare la guardia. Se le regole sono necessarie per salvaguardare la salute, la cultura è necessaria per proteggere l’anima.

La Pro Loco di Avezzano è una realtà associativa che dimostra impegno e vitalità, due valori fondamentali che creano sempre nuovi progetti per coinvolgere e sensibilizzare l’interesse del cittadini.

La Sede di Via Corradini nasce per dare alle associazioni del territorio la possibilità di incontrare il pubblico, e rivelare la propria indole artistica.

La Mostra d’Arte Contemporanea “Il significato del colore” a curata di Raimondo Carretta Carrai da sabato 4 a sabato 11 luglio donerà ai visitatori l’incontro con la magia della pittura, che scuote l’emotività nella ricchezza dell’immagine cromatica.

Il Presidente Federico Tudico ha voluto sottolineare “Per la Pro Loco è davvero un momento importante poter riaprire la sede al pubblico, l’occasione di presentare artisti di notevole bravura ha il significato, davvero reale, di colorare il grigio del periodo tragico che abbiamo affrontato con il coronavirus. Con la grande e instancabile forza coesa dei consiglieri, si riparte e questa mostra di pittura, si inserisce nell’ambito delle manifestazioni che noi tutti offriremo alla città. Non è stato possibile, per ovvi motivi, realizzare la “Settimana Marsicana” ma non mancheremo di essere al fianco delle attività, e di valorizzare con espressioni artistiche coinvolgenti, le giornate estive avezzanesi.”

Artisti in esposizione:

MARIA CATENA CALABRESE – BRUNELLA FERRARI – RAIMONDO CARRETTA – STEFANO VICCA – GIUSEPPE ATTARDI – ALIDA NARDONE – ANGELINA RUSSO – PATRIZIA SCOGNAMIGLIO – LUCA ANTONELLI – FILOMENA VEZZA – GIUSEPPE COSTANZO – MARINELLA ARGETTA

“Il Significato del colore è il racconto della vira che subisce i cambiamenti del tempo….è la luce dei colori che genera la vitaa dei rapporti con le cose.”