Avezzano, la road map delle opere pubbliche nel summit di maggioranza. Di Pangrazio: “Lavori a pieno ritmo per dare un nuovo volto alla città”

Summit della maggioranza su opere pubbliche e altre iniziative che sono destinate a migliorare il volto della città e dare nuovo slancio all’asse nord – sud, quello che collega il Nuovo Municipio al Castello Orsini.

Dopo un’estate di cantieri avviati e inaugurazioni, il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha presentato alla squadra dei consiglieri di maggioranza la volontà di tenere il piede sull’acceleratore per realizzare un ambizioso programma di lavori. Non si è trattato di un quadro generale di tutte le opere messe in campo ma di un focus specifico su alcuni interventi, fondamentali per l’indirizzo amministrativo e lo sviluppo della città e che verranno avviati, e in alcuni casi realizzati, già nei prossimi 6 mesi.

Una vera e propria road map con date di inizio, scadenzate per ogni mese da qui all’estate, a dimostrazione dell’opera intensa del settore lavori pubblici che sta facendo più di 50 interventi per 43 milioni e mezzo di euro tra strade, scuole, asili, piazze, arredo urbano e riqualificazioni varie. “Investimenti preziosi – ha detto Di Pangrazio – da affiancare ad iniziative strategiche come quella dell’Urban Center e al piano di marketing urbano su cui l’amministrazione punta per rendere sempre più attrattiva la nostra città”.

“Abbiamo fatto in questi mesi tantissimi lavori – ha sottolineato con orgoglio – e sbloccato opere che erano ferme da anni ed anche affrontato interventi delicati come quelli sui sottopassi, necessari per la sicurezza di centinaia di persone che transitano lì ogni giorno. Dobbiamo concentrarci sull’obiettivo di cambiare in meglio il volto della città e il cuore di Avezzano. I finanziamenti li abbiamo trovati e manterremo il ritmo inteso dei cantieri di questi mesi”

L’analisi del sindaco è partita dai nodi affrontati e risolti – completamento del Comune nuovo, ferrovia dell’ex zuccherificio nel degrado da decenni, parco Torlonia chiuso.

“Temi che questa maggioranza ha preso di petto” ha detto il primo cittadino prima di illustrare nel dettaglio l’agenda delle attività.

La road map dei lavori che partiranno già dai prossimi giorni prevede innanzitutto l’avvio del cantiere della scuola materna di via Pertini il 24 settembre, dell’asilo nido di Via Fucino a fine ottobre e dell’asilo nido Orsetto Bernardo entro novembre.

A dicembre verrà attivato l’Urban center mentre a gennaio si prevede la consegna dei lavori per la rifunzionalizzazione di Piazza Matteotti. A febbraio potrà essere avviato il cantiere per la rotonda di Caruscino, mentre a marzo potrà scattare il cantiere per la Via delle stelle, un progetto che presto verrà illustrato alla stampa e che trasformerà il tracciato dell’ex ferrovia dello zuccherificio in una moderna pista ciclopedonale con arredo urbano di pregio. Nel calendario degli interventi uno spazio a parte meritano gli impianti sportivi, tra i quali c’è sia il campo da hockey, prossimo alla riconsegna prevista per fine mese, sia lo Stadio dei marsi con i lavori da completare entro dicembre.

L’intenzione dell’amministrazione è di chiudere la partita con la nuova Piazza Matteotti prima di far partire la riqualificazione di Corso della Libertà: altro restyling fondamentale per dare un volto diverso al cuore della città. Stessa cosa può dirsi per il Parco Torlonia dove procedono i lavori derivanti dai fondi masterplan sia sui giardini che sui granai e che verrà riaperto restituendolo ai cittadini con eventi culturali e di intrattenimento.