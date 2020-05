AVEZZANO. LADRI IN AZIONE TRA VIA NAPOLI E VIA SAN FRANCESCO

Avezzano, (AQ). Durante l’emergenza coronavirus il lockdown ha riguardato tutti, anche i ladri, infatti i furti nelle abitazioni o alle auto in sosta si sono azzerati. Con l’inizio della fase 2, i furti sono tornati. Questa mattina, ad Avezzano, nella zona dello stadio dei Marsi, i ladri hanno ricominciato la “loro attività”. Hanno rubato un impianto stereo di valore, più un monitor, all’interno di un furgone di proprietà di un noto artigiano. Il proprietario del furgone ha deciso di non sporgere denuncia per il momento, e considerando che il ladro è stato ripreso dalle telecamere, ha pensato di dare un po’ di tempo all’autore del furto, affinché si ravveda e riconsegni il materiale rubato. A tal proposito ha pubblicato un post su facebook:

“Hai avuto la sfortuna di rubare l impianto stereo di un certo valore ed un monitor di 4 telecamere a circuito chiuso montato sul mio furgone……facendo anche un sacco di danni all’impianto elettrico ….quindi anche incompetente ….ma hai la fortuna di aver incontrato una persona paziente e comprensiva … forse sei anche un padre di famiglia come me

…ma io vado a lavorare e non a rubare….quindi il max che posso fare per te visto il momento di emergenza ….è lasciarti il mio numero3392117477 per metterti in contatto in privato con me … e restituirmi tutto il materiale ed avere i soldi per i danni subiti…..ti aspetterò fino a lunedì dopo di che consegnerò l hard disk alla polizia….forse loro ti conoscono meglio ….in bocca al lupo per te se riesci a leggere questo messaggio 🧐 ( condividete amici ….grazie) “… 😄