Avezzano. L’appello del negozio Cinelin:”Non torniamo in Cina da circa due anni, non abbiamo licenziato nessuno”

Riportiamo integralmente lappello lanciato sui social dal negozio Cinelin di Avezzano, oggetto di ingiurie e diffamazioni.

Buongiorno a tutti, volevamo informare tutti i nostri amici e clienti, che al contrario delle voci diffamanti che stanno girando per le strade della marsica, il nostro negozio è aperto come sempre dalle 9 alle 21 e cosa più importante, nonostante la crisi dovuta da questa psicosi, non abbiamo LICENZIATO nessuno perchè noi teniamo ai nostri dipendenti. Detto questo Sono molte le persone che stanno diffamando la nostra attività, ma vi chiediamo di non dare ascolto alle ingurie di questi giorni. Ci teniamo a tranquillizzare tutti con questo messaggio, in quanto noi non torniamo in Cina da quasi 2 anni, i nostri parenti sono tutti in Italia e siamo ormai sul suolo Nazionale da oltre 10 anni, i nostri dipendenti sono tutti ITALIANI e da quando è iniziato tutto non siamo mai usciti da Avezzano. CHIEDIAMO A TUTTE LE PERSONE CON UN PO’ DI BUON SENSO, DI CONDIVIDERE QUESTO MESSAGGIO. Vi ringraziamo per l’attenzione, un saluto da CINELIN E DA PARTE DI TUTTO LO STAFF…