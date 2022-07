AVEZZANO, LAVORI IN VIA MONSIGNOR BAGNOLI: NUOVO MANTO STRADALE

Nuovo tassello alla modernizzazione della viabilità interna della città di Avezzano in arrivo nei prossimi giorni.

L’Amministrazione comunale di Avezzano, infatti, ha affidato i lavori per il rifacimento della centralissima Via Monsignor Bagnoli.

I lavori, che partiranno nei prossimi giorni, riguardano il totale rifacimento del manto stradale, nonché la sistemazione di pozzetti e altre strutture di pertinenza della strada.

A tal proposito, peraltro, gli uffici comunali avezzanesi competenti, hanno preso contatti con le ditte che su quella zona debbono realizzare i lavori per l’installazione della fibra, affinché procedano agli stessi in tempi strettissimi.

L’Amministrazione comunale, infatti, vuole far effettuare tutti i lavori previsti, per poi procedere al rifacimento della strada senza provocare ulteriori e successivi scavi e tagli.

Ma l’attività non si ferma a questo.

Dopo il rifacimento di Via XX Settembre, particolarmente apprezzato dai cittadini, e il prossimo intervento su Via Mons. Bagnoli, l’Amministrazione avezzanese, fra la fine dell’estate e le prime settimane d’autunno, procederà ad affidare e far iniziare i lavori su Via Mons. Valeri, sempre nel centro cittadino, anche questa strada di grande importanza per i collegamenti interni della città capoluogo della Marsica.