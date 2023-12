AVEZZANO. L’ELETTRONICA ENTRA AL “VITRUVIO” CON IL PROGETTO “ELETTRONICA A SCUOLA”

È da poco partito, per il secondo anno, presso il Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano, il progetto “Elettronica a scuola” in collaborazione con il corso di laurea in Ingegneria Elettronica dell’Università degli studi dell’Aquila. Le lezioni sono tenute, infatti, da dottorandi, ricercatori, professori associati e professori ordinari della suddetta facoltà.

Il progetto, che vedrà la sua ulteriore realizzazione anche nell’ambito della Settimana della cultura scientifica e tecnologica 2024, ha come obiettivo fondamentale quello di formare lo studente che voglia avvicinarsi all’ingegneria elettronica in modo di essere in grado di lavorare alla progettazione e sviluppo di tecnologie e sistemi elettronici avanzati.

Il progetto è stato pensato nell’ottica della nuova didattica orientativa, per fornire agli studenti conoscenze e strumenti da attivare consapevolmente al momento della scelta universitaria.

Il progetto consta di 30 ore laboratoriali che saranno svolte a scuola.

Le referenti sono le prof.sse Dea Nives Di Nicola, Mariacarmela d’Agostino e Domenica Sabatini.

Vivo apprezzamento è stato espresso dalla D.S., Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, in merito a questo percorso formativo e molto si è spesa perché potesse essere realizzato.