AVEZZANO, L’ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “PROMETEO” SI TRASFERISCE AL SACRO CUORE

L’Ente di formazione professionale “Prometeo”, dal 1 luglio, ha firmato un contratto di locazione con L’Istituto “Sacro Cuore” di Avezzano prendendo in affitto il primo e secondo piano dove, a settembre, inizierà la sua attività con dei nuovi corsi di sviluppo e gestione delle risorse umane e di formazione al fine di sviluppare le competenze opportune del personale per enti pubblici e privati e, inoltre sarà rivolto alla creazione di professionisti in ambito socio-sanitario, ristorazione e ,perfino, tatuaggi. Il tutto con il riconoscimento legale degli attestati-diplomi da parte della regione. Le suore non abbandoneranno, completamente, la struttura e continueranno ad occuparsi degli anziani e dei minori.