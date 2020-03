AVEZZANO. L’EX SINDACO GABRIELE DE ANGELIS: AI SOLDI STANZIATI DAL GOVERNO PER AIUTARE I CITTADINI VENGA AGGIUNTA ANCHE UNA QUOTA DEL COMUNE

L’ex Sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, appena qualche giorno fa aveva lanciato la proposta affinché il comune di Avezzano attivasse un fondo a sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà, reperendoli dal bilancio dell’Ente.

Il nuovo DPCM, ha previsto lo stanziamento di fondi da destinare ai comuni proprio per aiutare le famiglie.

“La proposta da me fatta e presentata venerdì scorso al Commissario Passerotti di attivare presso il Comune di Avezzano un Fondo di Assistenza per sostenere le famiglie in difficoltà trova riscontro di fondatezza e fattibilità nel nuovo DPCM pubblicato oggi sulla G.U. : il Governo doterà i singoli Comuni di apposite risorse per le necessità alimentari delle famiglie più colpite dalla crisi”, ha spiegato l’ex sindaco.

“Al Comune di Avezzano verranno trasferiti 289.000,00 Euro: istituendo, quindi, un proprio Fondo, il nostro Comune, oltre alle somme reperibili sul bilancio come ho già spiegato, potrà contare anche su queste risorse già stanziate dal Governo e fare la differenza per tanti cittadini in questo momento di grave emergenza”.