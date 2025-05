AVEZZANO. LICEO BENEDETTO CROCE, CAMPIONESSE REGIONALI DI CALCIO A 8

“Storico accesso alle finali nazionali”

Le studentesse dell’IIS Torlonia-Croce vincono il titolo regionale nel progetto “Gioca con noi, facciamo Squadra”, nella suggestiva cornice dello Stadio Gran Sasso di L’Aquila.

Le quattro vincitrici del titolo provinciale si sono sfidate in partite di Semifinale e Finale.

Le fantastiche ragazze hanno giocato la semifinale contro l’Istituto Mattioli-D’Acquisto di San Salvo vincendo 3-0 e incontrando in finale le temutissime allieve del Liceo annesso al Convitto M . Delfico di Teramo con lo stesso punteggio di 3-0.

Con questo titolo le sorprendenti liceali del Professor Massimiliano D’Addario, con l’assistenza della Prof.ssa Venditti Paola guadagnano uno storico accesso alle finali nazionali.

Questo Progetto è nato tre anni fa e nelle precedenti edizioni le allieve hanno guadagnato due anni fa il terzo podio, l’anno scorso il secondo e quest’anno sono sul gradino più alto del podio ricevendo le congratulazioni di tutte autorità sportive e politiche presenti alla manifestazione, sia per la loro prestazione sportiva che per il loro elevato spirito Fair Play.

Tutte le ragazze stanno già sognando un nuovo titolo.

Da loro ci aspettiamo di tutto.

Ad maiora semper ragazze!