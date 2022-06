AVEZZANO. LICEO “BENEDETTO CROCE” … SCUOLA AMICA ANILS

Il Liceo Statale “Benedetto Croce” di Avezzano ha aderito al progetto Scuole Amiche di ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere).

Insegnare lingue nelle società complesse costituisce oggi una sfida per la scuola italiana. Il progetto Scuole Amiche ANILS si propone di riunire e collegare le istituzioni scolastiche particolarmente attive nella formazione glottodidattica e nella promozione dell’educazione linguistica.

La prof.ssa Giovanna Cipolla, docente di lingua spagnola del Liceo “Croce” fungerà da referente e curerà il collegamento tra l’Associazione e l’istituzione scolastica. Tutti i docenti della scuola hanno la possibilità di partecipare a seminari di formazione organizzati da ANILS con relatori selezionati e formati dall’Associazione.

ANILS, Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere, è la più antica associazione professionale italiana di docenti di lingue straniere, non ha fini di lucro e da 75 anni promuove e sostiene l’insegnamento delle lingue nelle scuole di ogni ordine e grado: si rivolge, quindi, primariamente a insegnanti di lingue straniere, di lingue classiche, di italiano come lingua materna e straniera, in una concezione integrata di educazione linguistica.

ANILS mette a disposizione dell’Amministrazione scolastica e degli insegnanti la sua competenza nel settore della progettazione scolastica, della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti, organizzando corsi, congressi e convegni sia autonomamente, sia in collaborazione con altre realtà.

Si ringrazia il Dirigente Scolastico, prof. Attilio D’Onofrio, per aver creduto fortemente nel progetto e il Dipartimento Linguistico, sempre attento alle metodologie più innovative indirizzate ad un apprendimento cooperativo e permanente delle Lingue straniere.