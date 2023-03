Avezzano. Liceo Croce: “La Fête de la Francophonie” – 23 marzo 2023

Il 23 marzo si è tenuta presso il Castello Orsini-Colonna di Avezzano “La Fête de la Francophonie”. L’evento è stato promosso dalle docenti di lingua e cultura francese del Liceo Statale “Benedetto Croce” in collaborazione con le docenti di francese degli istituti comprensivi della Marsica “Corradini-Pomilio” di Avezzano, “Vivenza-Giovanni XXIII” di Avezzano e “Fontamara” di Pescina (plessi di Aielli e di San Benedetto dei Marsi).

La manifestazione si inquadra nell’ambito della “Settimana della Lingua Francese e della Francofonia”, la cui tradizione risale al 1970 quando l’Organizzazione Internazionale della Francofonia decise di fissare nella giornata del 20 marzo la “Festa della Francofonia”. Da allora, ogni anno dal 20 al 28 marzo, si organizzano manifestazioni culturali volte a valorizzare le culture francofone e la lingua francese, parlata sui 5 continenti da 300 milioni di persone.

L’evento ha coinvolto gli studenti del Liceo Linguistico e gli studenti della Scuole Secondarie di Primo Grado che si sono alternati sul palco, esibendosi in canti, scenette, poesie, balli e cortometraggi e illustrando, in modo creativo e colorato, la Francia e il mondo francofono con particolare riferimento al Canada, all’Europa e all’Africa, attraverso i simboli, i personaggi più illustri e le tradizioni.

Lo spettacolo si è aperto con l’inno francese “La Marseillaise” suonato dalle alunne del gruppo musicale del Liceo Sara Bernardini (2G), Veronica Ciaccia (3E) e Alice Fantozzi (4I), dirette dalla prof.ssa Erika Gigli.

Nel corso della mattinata è intervenuto in collegamento Frédéric Lachkar, attore e doppiatore francese e direttore di Mater Lingua che raggruppa France Théâtre, la più importante compagnia di teatro francese in Italia, España Teatro e Broadway to English. Le emozioni al centro del processo di insegnamento – apprendimento e la sua esperienza professionale sono state il fulcro del suo intervento e hanno suscitato l’interesse e le domande degli alunni, dai più grandi ai più piccoli.

Presentatori “per un giorno” gli alunni Giorgia Fortuna e Alessandro Mazzeo (3E), Sofia Callipo e Mattia Sordini (3L EsaBac), Doris Letcanu e Pierluca Salustri (3M). Prezioso il supporto tecnico di Eleonora Fantozzi (2E).

L’evento si è concluso con un omaggio alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Fontamara”, prof.ssa Maria Gigli, prossima alla pensione, anche lei docente di francese per 25 anni, la cui esperienza professionale è stata sempre rivolta alla valorizzazione della lingua francese. A lei un sentito ringraziamento.

Presente con i suoi alunni e le docenti, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Franca Felli, alla quale va il ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione.

Ospite d’eccezione, il sindaco della Città di Avezzano, dott. Giovanni Di Pangrazio, che si ringrazia per aver onorato il Liceo Benedetto Croce della sua presenza e per aver messo a disposizione il Castello Orsini-Colonna per l’evento.

Si ringraziano gli studenti delle classi del Liceo Linguistico 1E, 1L, 2E, 2L, 2M, 3E, 3L EsaBac, 3M e del corso di Alphabétisation, gli studenti della classe 1C dell’I.C. “Corradini-Pomilio”, gli studenti delle classi 2B e 2D dell’I.C. “Vivenza-Giovanni XXIII” e gli studenti delle classi 2C, 2E, 2F dell’I.C. “Fontamara” di Pescina (plessi di Aielli e di San Benedetto dei Marsi).

Grazie alle docenti di francese del Liceo “Benedetto Croce”, promotrici dell’evento, prof.sse Gisèle Castellani, Anna Maria Iorio, Francesca Maddalena e alle docenti di francese delle Scuole Secondarie di Primo Grado per la preziosa collaborazione e la calorosa disponibilità: prof.sse Elide Savina e Rosa Venettacci (I.C. “Corradini-Pomilio”), prof.sse Antonella Germani, Claudia Fatato, Cinzia Di Bacco e Giovanna Pulcini (I.C. “Vivenza-Giovanni XXIII”), prof.sse Teresa Ruggeri e Fabiana Iacobacci (I.C. “Fontamara” di Pescina – plessi di Aielli e di San Benedetto dei Marsi).

Grazie al Dirigente Scolastico, prof. Attilio D’Onofrio, che ha aperto e concluso la manifestazione, per il suo costante ed indispensabile supporto e per le numerose possibilità di apertura della scuola al territorio e al multiculturalismo. Grazie allo Staff (prof.sse Ciccarelli, Doganieri, Gallese) per il supporto organizzativo e logistico e a tutti i docenti presenti proff. La Torre, Franceschini, Colagrande, Lanciotti, Fabriani, Gallese, Roselli, Congeduti.

«La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontières. C’est celui de la langue française. C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous.»

(Gilles Vigneault)