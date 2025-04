Avezzano. Liceo “Vitruvio”, Settimana scientifica: il bilancio

È da un po’ che al Liceo Scientifico “Vitruvio” si è chiuso il sipario sulla XXI edizione della Settimana Scientifica, l’evento clou dell’istituto, quello che più rappresenta l’identità e la vocazione della scuola. Ma, nonostante sia trascorso il tempo, ancora nei corridoi si respirano entusiasmo, gioia, soddisfazione e orgoglio, sì, orgoglio, sia per essere stati i protagonisti di una manifestazione che unisce sapere scientifico e humanae litterae, sia per aver realizzato “INSIEME” – la parola magica che crea- un momento importante della vita di ognuno e di tutti, unendo la comunità vitruviana in un sorriso di condivisione.

Al di là della bellezza di ciascun laboratorio di cui abbiamo parlato molto e che si è potuta toccare con mano durante le visite, al di là della efficienza della organizzazione che si è spesa perché tutto si svolgesse in serenità e armonia, il segreto della bellezza della Settimana scientifica risiede proprio nella condivisione e partecipazione di ogni appartenente alla grande “famiglia” del “Vitruvio”, ognuno per la sua parte, ognuno con il proprio contributo, poco importa se piccolo o grande: ogni granello, anche il più piccolo ha contribuito alla riuscita. E nelle aule si possono ancora vedere le api operose e instancabili, o la piccola Birra, la camaleontina, oppure si può ancora immaginare di salire sulla Delorian per fare una passeggiata nel tempo, o di afferrare una nuvola per fare un salto nel vuoto e di ascoltare le voci di migranti, il respiro delle piante, o di vivere le storie narrate da un libro. Si possono vedere e sentire le voci e le risate dei bambini che in fila e con gli occhi pieni di meraviglia guardavano tutto e si nutrivano con il miele del sapere.

Questa è la Settimana scientifica, e va oltre i numeri, anche se sono stati importanti – oltre 5000 visitatori tra gruppi organizzati e indipendenti e oltre 8000 visite sul sito – perché “insegna”, “segna dentro” per sempre un tatuaggio di bellezza.

Un grazie speciale alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse; al gruppo organizzatore composto dalle docenti Patrizia Di Giulio e Domenica Ranalli; al gruppo “accoglienza”, i proff. D’Agostino Maria Carmela, Di Biase Claudia, Leone Giuseppe, Placida Roberta; a tutti i docenti che hanno collaborato; a tutto il personale amministrativo e ai collaboratori scolastici; e, in ultimo, ma non per importanza, un grazie a tutti gli alunni: senza di loro niente di tutto quello che abbiamo vissuto e raccontato, sarebbe stato possibile.

E ora, mentre ci prepariamo a vivere l’ultimo scorcio dell’anno scolastico, custodiamo gelosamente ogni emozione vissuta nell’attesa della prossima Settima scientifica.

Intanto, per emozionarsi ancora, si può visitare il sito https://www.lscientificoavezzano.it/ .