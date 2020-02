AVEZZANO. LILT E PROTEO ORGANIZZANO SPETTACOLO DI BENIFECENZA PER LA FESTA DELLA DONNA

Le associazioni Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) e Proteo di Avezzano organizzano per la ricorrenza della Festa della Donna di domenica 8 marzo p. v., al Castello Orsini con inizio ore 17,00, uno spettacolo di beneficenza, ispirato all’arte, alla musica, alla danza, alla poesia e al teatro.Uno spazio significativo dell’evento verrà riservato alla sensibilizzazione dei cittadini alla ricerca sul cancro e alla beneficenza. Inoltre ci sarà la cerimonia di consegna del “1°Premio Donne” a cinque “eccellenze” marsicane, che negli ultimi anni si sono distinte nei diversi campi della ricerca medica, della scienza, dell’arte della letteratura, dell’intrattenimento, ecc., in campo nazionale o internazionale..I premi sono stati realizzati dagli alunni del Liceo Artistico “Bellisario” di Avezzano. L’evento è patrocinato dal Comune di Avezzano. Questi gli artisti che si esibiranno:Ilaria Basile, Emanuele Bracone, Michaela Branisteranu, Sabrina Cardone, Edda Comegna, Cinzia Corticelli, Bianca D’Amore, Giovanni Maria De Pratti, Vittoria Di Biase, Rina Eramo, Leila Fracassi, Emma Francesconi, Francesco Frezzini, Elisa Guglielmi, Lidia Macerola, Gaetano Paciotti, Nicoletta Panei, Valentina Paoloni, Antonio Pellegrini, Donatella Stornelli, Valentina Visconti. Presenta Mafalda Di Berardino. Ingresso libero.