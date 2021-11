Avezzano. Lotta al randagismo, multato il padrone di 4 cani incustoditi

L’uomo, individuato seguendo gli animali, è stato diffidato a non farli uscire

Scovato il proprietario di quattro cani randagi, compreso un maremmano, che imperversavano tra via Roma, Piazza Torlonia e l’area del santuario della Madonna di Pietraquaria seminando paura: l’uomo è stato multato e diffidato dalla Polizia locale -guidata da Luca Montanari- a non far uscire i cani, ai quali il servizio veterinario della Asl -responsabile Mario Mazzetti- ha impiantato i microchip. L’operazione, che ha portato all’individuazione dell’uomo seguendo gli spostamenti degli animali è il frutto della collaborazione tra l’amministrazione Di Pangrazio e il servizio veterinario di sanità animale dell’azienda sanitaria messo nero su bianco nel progetto Comune a 4 zampe.

“La sinergia tra il Comune e la Asl declinata in controlli e microchippature”, afferma l’assessore, Maria Teresa Colizza, “sta dando ottimi risultati nella lotta al randagismo. Con le prime due giornate di microchippatura, nelle frazioni di Cese e San Pelino, sono stati identificati e iscritti all’anagrafe canina oltre 40 cani, mentre finalmente si è riusciti a scovare 4 animali che di notte vagavano sul percorso che conduce al Santuario della Pietracquaria, e che, nelle prime ore del mattino, si aggiravano spesso nelle aree di via Roma e piazza Torlonia”.

Il cerchio attorno al proprietario si è chiuso con l’arrivo della Polizia locale, dopo che gli addetti della società Tecnofauna i-ncaricati dal servizio veterinario- seguendo il percorso abituale degli animali hanno individuato l’abitazione di partenza: qui gli agenti hanno identificato il proprietario degli animali, tutti privi di microchip e non registrati all’anagrafe canina, mettendolo di fronte alla proprie responsabilità. Controlli e microchippature di Comune e Asl, comunque, continuano: sabato 20 è in programma la terza giornata nella frazione di Paterno, in piazza dei Caduti, sempre dalle 9 alle 12. I cittadini di Avezzano, invece, potranno chiedere di mettere il microchip al proprio cane al servizio veterinario della Asl in via Monte Velino 18, previo appuntamento telefonico allo 0863/499839.