AVEZZANO. MARIO BABBO CONTRO L’ABBANDONO DEGLI “AMICI A 4 ZAMPE”

Di seguito il post del candidato alle elezioni amministrative di Avezzano Mario Babbo

Buongiorno.

Durante il periodo estivo aumentano drammaticamente gli abbandoni degli animali domestici; una aberrazione diffusa su tutto il territorio nazionale che nella peggiore delle ipotesi provoca 🔴incidenti stradali e che, sommandosi alla pessima abitudine di non sterilizzare i propri animali, contribuisce al 🔴randagismo.

Nel nostro programma di mandato abbiamo messo nero su bianco anche quello che intenderemo fare perché Avezzano diventi “AMICA DEGLI ANIMALI”.

L’obiettivo sarà quello di valorizzare la funzione sociale degli animali d’affezione e al contempo di contrastare il randagismo cittadino attraverso l’agevolazione di campagne d’adozione, di microchippatura, di vaccinazione, di sterilizzazione. Saranno agevolate anche le costituzioni delle colonie feline e istituita l’anagrafe canina e felina.

Saranno previste apposite aree dedicate agli amici a quattro zampe normate da precise regole e insieme alle associazioni animaliste sarà redatto un regolamento per gli animali di affezione.

Il nuovo regolamento di Polizia Municipale conterrà un apposito capitolo sulle sanzioni per chi non rispetta le regole del vivere civile e del decoro urbano, come la pratica tanto diffusa quanto riprovevole della mancata raccolta delle deiezioni degli animali per le strade.