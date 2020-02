AVEZZANO. MARIO BABBO UFFICIALIZZA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

Mario Babbo

Avezzano. Una sala gremita di gente ha accolto l’avvocato Mario Babbo alla presentazione del suo progetto politico. L’ufficializzazione della sua candidatura è la prima delle prossime elezioni comunali e, come spiega lo stesso Babbo, “alla base di questa scelta c’è la voglia di lavorare con dedizione e con i tempi giusti per garantire soluzioni ai problemi della città”.

Parlando di sé ha lasciato trasparire una leggera emozione, che non ha minimamente oscurato il lato deciso del suo carattere, particolare questo, che ha contribuito a rendere più autentico il messaggio che ha voluto comunicare. “Un messaggio di apertura a tutte le forze politiche, ma in primis alla cittadinanza”, perchè sempre secondo l’avvocato Babbo, “un’amministrazione comunale che non mette al centro dei suoi obiettivi l’ascolto dei cittadini, è un’amministrazione destinata a fallire, e Avezzano non merita questo”. Ci ha tenuto a precisare che nella presentazione di oggi, non si sarebbe parlato di programmi bensì, solo di come si è arrivati alla sua candidatura. “Nessuna ingerenza dall’alto, una sana volontà partita dal basso, in comune accordo con gli altri protagonisti del mondo civico della città”. Inoltre, ha affermato “che il ricambio generazionale è importante, ma che non sia solo un discorso anagrafico, ma anche di idee e proposte, e che chiunque può dare il suo contributo”. Al termine della conferenza, poco prima dei saluti, ha affermato che il candidato del centrodestra quasi sicuramente sarà l’ex sindaco Gabriele De Angelis.

Presenti in sala molti esponenti della politica locale tra cui, Gianfranco Gallese, Vincenzo Ridolfi, Maurizio Bianchini, Fabiana Contestabile, Cristian Carpineta.

Michele Rossi