AVEZZANO: MORTO IL MAESTRO MARCELLO ERCOLE, AMICO PERSONALE DI PABLO PICASSO

Marcello Ercole

Avezzano, (AQ). Marcello Ercole artista di fama internazionale si è spento la scorsa notte all’età di 94 anni. Insieme alla moglie, Wanda Polino, aveva sconfitto il coronavirus, erano stati ricoverati per circa due mesi nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Salvatore a L’Aquila.

Originario di Luco dei Marsi, si avvicinò al mondo dell’arte recandosi a Parigi Berna e Roma, dove negli anni cinquanta frequentò gli studi di via Margutta e Villa Strohlfern. Nel 1979 la Cancelleria Vaticana gli commissionò dei lavori di arte sacra, tra i quali le due Pale per la Chiesa di Santa Marcella in Roma. In quegli anni strinse una grande amicizia col pittore spagnolo Pablo Picasso. Nel giugno del 1985 tre sue acqueforti furono esposte alla mostra dantesca al Braccio di Carlo Magno in Vaticano e l’anno seguente alla Triennale d’Arte Sacra di Celano. Le sue opere sono tutt’ora esposte nei musei di Londra, New York, Toronto e Mosca.

Marcello Ercole in Vaticano con Papa Giovanni Paolo II

La data del funerale ancora non è stata fissata, lascia la moglie Wanda e le figlie Tiziana e Simonetta.

Michele Rossi

fonte: Il Centro