AVEZZANO. MUORE GIOVANE MOTOCICLISTA. SI SCHIANTA MENTRE SORPASSA L’AUTO DELL’AMICO

Avezzano. Oggi pomeriggio intorno alle 16 in via Pertini, si è verificato un grave incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane avezzanese, Andrea Tabacco di 27 anni. La dinamica non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane motociclista, durante la manovra di sorpasso, abbia prima urtato l’auto dell’amico e, in secondo tempo, il palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Luca Montanari, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del nucleo radiomobile di Avezzano.