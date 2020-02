AVEZZANO. NUOTO: GLI ATLETI DELLA PINGUINO BRILLANO AL CAMPIONATO ITALIANO LIFESAVING “CHIAVERSOLI PRIMO NEI 100 MT OSTACOLI CATEGORIA RAGAZZI”

È del team Pinguino Nuoto di Avezzano il campione italiano nei 100 metri ostacoli, categoria ragazzi primo anno. Si chiama Mirko Chiaversoli e ha battuto gli avversari allo Stadio del Nuoto di Riccione, in occasione del Campionato italiano invernale Lifesaving. Una manifestazione nazionale alla quale hanno partecipato atleti provenienti da tutta Italia, dove, per accedere, occorreva avere tempi limite. Ma gli atleti della Pinguino si sono distinti anche in altre gare; a conquistare, infatti, la medaglia di bronzo nella staffetta categoria Esordienti A: Gabriele Evangelista, Federico Giffi, Federico Piccinini e Daniele Zugaro.

E ancora, è di Giorgia Fabiani il quarto posto nei 50 mt ostacoli. Quarte anche le ragazze della staffetta Esordienti A nella disciplina 4×50 mt ostacoli con Giorgia Fabiani, Mariagiulia Iacomini, Manila Cesareo e Arianna Cofini.

Grande soddisfazione dei tecnici Mario Paris e Daniele Galliani che hanno portato ad ottimi livelli la squadra dei 15 atleti targati Pinguino, in una competizione nazionale dove non era scontato emergere.

“Siamo orgogliosi del lavoro fatto dai nostri atleti guidati dai loro istruttori”, hanno dichiarato il presidente Daniela Sorge e il direttore sportivo, Nazzareno Di Matteo, “i risultati raggiunti contribuiscono a far brillare il nome della Pinguino in tutta Italia e siamo certi che l’impegno quotidiano che mettono negli allenamenti, li porterà a raggiungere altri grandi traguardi”.