AVEZZANO, NUOVA ROTONDA SU VIA PUGLIE GRAZIE AD UN ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO: VIABILITÀ MIGLIORATA E NUOVI PARCHEGGI

Approvata in Giunta la convenzione con la ditta Aedificare

Interventi su via Puglie dove sarà realizzata a breve una nuova rotatoria. Il cantiere verrà avviato entro la seconda metà del mese di ottobre. Il comune di Avezzano dà l’annuncio ricordando che si tratta di un innovativo accordo pubblico-privato, che porterà ad un concreto e tangibile miglioramento della viabilità in quella zona di città.

Lo spiega il vicesindaco Domenico Di Berardino: “La ditta Aedificare, a metà settembre, aveva prospettato alla nostra amministrazione la volontà di lasciare alla cittadinanza di Avezzano un’eredità tangibile. Noi abbiamo da subito sposato il loro progetto, che prevede la realizzazione di una nuova rotatoria su via Puglie, per disciplinare il traffico veicolare, soprattutto nel tratto di strada a ridosso della scuola”. Secondo la convenzione sottoscritta tra le parti, la ditta finanzierà i lavori investendo 25 mila euro in maniera diretta. La restante parte del costo del progetto, ovvero 15.200 euro, verrà scomputata dal Comune dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico. “La partnership pubblico-privata – commenta ancora – potrebbe aprire anche altri scenari e accendere nuove opportunità, andando a coinvolgere direttamente i privati che hanno il desiderio di investire nelle opere pubbliche della loro città”.

“Via Puglie – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone- è un’arteria di punta, frequentatissima dagli avezzanesi per via della presenza del nuovo plesso scolastico, fiore all’occhiello del nostro piano Scuole Sicure. Grazie alla rotonda la zona andrà presto a godere di una viabilità migliorata con un perfezionamento significativo delle condizioni di praticabilità della carreggiata. La nostra amministrazione ringrazia la ditta per aver proposto l’idea di un’opera pubblica che sicuramente andrà a beneficio della sicurezza e del traffico cittadino, che sarà più ordinato”. La ditta, che si occuperà in toto della realizzazione della rotonda, ha già consegnato il crono-programma dei lavori agli uffici comunali.

Gli interventi prevedono anche la creazione di un nuovo marciapiede e 15 parcheggi a raso lungo la strada, introducendo così due corsie di traffico, in modo da consentire anche l’ingresso dell’autobus scolastico, che potrà parcheggiare proprio di fronte alla scuola.

