AVEZZANO. NUOVE CORSE SCAV FINO AI CENTRI COMMERCIALI DELLA TIBURTINA VALERIA: IL COMUNE SCOMMETTE ANCORA SULLA PARTECIPATA DEL TPL CON 10 NUOVE ‘ROTTE’ DEDICATE AI GIOVANI

L’assessore Ruscio: “A partire da questo lunedì, anche la zona dei centri commerciali di Avezzano sarà servita a dovere da Scav: implementiamo l’offerta della mobilità urbana”.

La prima corsa inaugurale del mattino è partita oggi, alle ore 8 e 40, dal Terminal di centro-città, situato sul retro della Cattedrale dei Marsi. L’autobus, messo in moto dall’autista in perfetto orario, ha trasportato i primi passeggeri del lunedì verso l’area commerciale della città, lungo la Tiburtina-Valeria. Ad assistere alla partenza, assieme a Guglielmo Rocchi, presidente della Scav che gestisce il servizio Tpl ad Avezzano, c’era anche l’assessore comunale delegata al traporto pubblico locale, Loreta Ruscio.

“La giornata di oggi – ha detto l’assessore – segna l’avvio di un ulteriore implementazione del servizio di mobilità urbana. L’anno scorso, ci eravamo lasciati con una promessa, quella di far arrivare il servizio di trasporto pubblico locale fino all’area dei centri commerciali di Avezzano, luoghi frequentatissimi soprattutto da giovani e giovanissimi. È stato un progetto, oggi entrato nel vivo, che ha pigiato sul tasto del rafforzamento delle capacità della Scav”. Una scommessa su corse giornaliere dedicate, in tutto 10, che ha richiesto sinergia ed impegno da parte dell’Amministrazione comunale e della stessa società partecipata. Gli autobus della Scav, difatti, faranno tappa fissa direttamente all’interno dei Centri commerciali “I Marsi” ed “Avezzano Center” ed avranno delle fermate specifiche presso il Mc Donald’s e l’Old Wild West. Le 10 nuove rotte andranno, in questo modo, a collegare direttamente il centro cittadino e la stazione dei treni con l’area commerciale della città. “Da questo lunedì di novembre – ha continuato l’assessore – la nostra popolazione avrà a disposizione un nuovo, utile e veloce servizio. Da un lato, andremo a decongestionare il traffico automobilistico che spesso viene a crearsi lungo la Tiburtina-Valera, dall’altro, invece, andremo ad instaurare una situazione generale di maggior sicurezza stradale per i cittadini, soprattutto per i più giovani, che in questo modo potranno contare su autobus dedicati per spostarsi o far ritorno a casa in tutta tranquillità”. Saranno le linee 5 e 6 del piano di mobilità della Scav ad essere utilizzate per raggiungere i centri commerciali cittadini. Dalla Cattedrale dei Marsi, il bus transiterà per la zona della stazione dei treni, fino a raggiungere, dopo aver percorso via Monte Velino, la fermata di via Roma. Da qui, l’autobus della Scav condurrà i passeggeri fino alla zona dei centri commerciali. “L’altra novità importante – ha commentato il presidente della Scav Guglielmo Rocchi, che ha ringraziato gli amministratori comunali e il sindaco Di Pangrazio per il sostegno e il supporto – è che per il giorno del sabato è prevista un’ulteriore corsa aggiuntiva, che sarà effettuata alle ore 18 e 30 dalla linea 3, proprio per andare incontro alle necessità dei nostri ragazzi e per evitare che restino senza punto di riferimento per i loro spostamenti. Felicissimo, oggi, di inaugurare la prima corsa ‘commerciale’. Entro la fine dell’anno, inoltre, arriverà, in dotazione della Scav, anche un nuovo autobus. Nel 2024, invece, posso già annunciare con orgoglio che la società battezzerà il suo secondo mezzo a metano, per un futuro più Green. Il primo mezzo eco transita già sulle strade di Avezzano da un anno”.