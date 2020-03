Sono state donate da Obiettivo Qualità Consulting, nella persona dell’amministratore Ing Ivan Di Natale 250 tute monouso con cappuccio, 1000 calzari e 40 visiere per il pronto soccorso di Avezzano. “Ringrazio Benedetto Mancini e Luigi Soricone – ha dichiarato l’amministratore -per la loro vicinanza ed in prima linea come tanti in questa battaglia. Cercherò di trovare altri fondi con altri imprenditori per comprare altro materiale utile per il presidio di pronto soccorso”