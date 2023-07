AVEZZANO, OBIETTIVO RIQUALIFICAZIONE PER 18 ALLOGGI ATER. AFFIDATI OGGI I LAVORI

AVEZZANO – È stato consegnato, nella mattinata odierna, il cantiere per la riqualificazione delle palazzine, di esclusiva proprietà Ater, in via dei Bruzi numeri 2 – 9 -11 ad Avezzano nel quartiere denominato “Pucetta”.

“I lavori, che interesseranno due edifici costruiti negli anni ‘50 e composti da 18 appartamenti, prevedono interventi di rinforzo strutturale, per garantire un livello di sicurezza sismica superiore al 60% , impiantistici e di efficientamento energetico, attraverso la sostituzione degli infissi e dell’isolamento delle pareti disperdenti, nell’ottica di assicurare un maggiore comfort ambientale e di risparmio economico per gli inquilini” – come spiegato dal Presidente Ater Avv. Isidoro Isidori.

Il cantiere è stato finanziato con il fondo complementare al Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), decreto legge 6 maggio 2021 n.59, art. 1, comma 2, lettera c), punto 13 “sicuro e verde sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”, per un importo complessivo di 1.868.249,43 € di cui 1.198.201,57 € per lavori.

La ditta aggiudicataria dell’appalto integrato per la progettazione definitiva – esecutiva in realizzazione ai lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico è la MIC S.r.l. del Gruppo Gravina di Castel Di Sangro; Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ingegner Chiara Giacco; il direttore dei lavori è l’Ingegner Luca Alfonsetti; il coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione, l’ingegner Valter Giuseppe Paro.

La durata complessiva dell’appalto è fissata in 11 mesi, pertanto, i lavori dovranno terminare nel mese di giugno 2024.

Per potere dare avvio alle operazioni di riqualificazione si è reso necessario lo sgombero temporaneo degli immobili: le famiglie presenti, circa 40, si sono collocate o presso familiari/conoscenti o in affitto in altri alloggi. In entrambi i casi, l’Ater, provvederà, rispettivamente, al pagamento del canone di locazione al privato proprietario o all’erogazione di un contributo per l’autonoma sistemazione.

Il tutto si è svolto in un clima di grande cooperazione con i concittadini, come sottolineato dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio che ha rimarcato, altresì, l’importanza di avere un’edilizia pubblica riqualificata e sicura e dal consigliere Antonio Del Boccio che ha espresso parole di ringraziamento nei confronti degli inquilini.