AVEZZANO. PARCHEGGIO VIA VIOTTI, LUNEDÌ PARTONO I LAVORI 70 POSTI AUTO A SERVIZIO DELLA NUOVA SCUOLA DI VIA PUGLIE

È arrivato il momento della concretezza per l’area urbana di Avezzano, a nord della città, delimitata da via Puglie e via Viotti, dove a breve apriranno le nuove scuole Fermi-Mazzini.

L’Amministrazione comunale, infatti, lunedì mattina avvia i lavori per la realizzazione del parcheggio, su via Viotti, che sarà al servizio della scuola e della viabilità generale di quella zona.

Il parcheggio assolverà a tre compiti contemporaneamente.

Innanzitutto, l’adeguamento di viabilità e sicurezza nell’area, soprattutto in connessione con l’apertura della nuova scuola che impone di assicurare una circolazione in totale sicurezza per studenti, famiglie e viabilità locale.

Quindi, la necessaria riqualificazione dell’area dove sorgerà il parcheggio che, attualmente, è ricoperta di verde incolto. La nuova struttura, infatti, sarà interamente attrezzata e avrà una capacità di 70 posti auto, con rifinitura di aree e marciapiedi prospicienti.

Infine, ma non ultimo, grazie a questa opera sarà possibile gestire al meglio l’incremento di traffico, facilmente intuibile soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scuole, in tutta la zona interessata.

I lavori dovranno terminare prima dell’inizio delle lezioni, entro il mese di settembre prossimo, proprio per far sì che il nuovo complesso scolastico e il nuovo parcheggio, possa costituire un unicum urbanistico in una zona destinata a diventare un centro nevralgico della città.