AVEZZANO: PARLA COSTA FERREIRA, IL ‘’CERVELLO’ DELLA SQUADRA: “SAMBENEDETTESE FORTE MA LE DAREMO FILO DA TORCERE”

Verso la sfida di domenica prossima allo stadio dei marsi contro i marchigiani

“Degli avversari conosco Arrigoni, calciatore forte e ottima persona” “I nostri tifosi tornati sugli spalti: sono un grande sostegno ma ora sta a noi non deluderli”

Biglietti in vendita da domani, dalle ore 15.00 Ecco i prezzi per settori

“La Samb? E’ forte, ha una piazza importante ma le daremo filo da torcere”. L’anima ‘cerebrale della squadra, Pedro Miguel Costa Ferreira, centrocampista di vaglia del team biancoverde, lancia la volata in vista del prossimo incontro casalingo di domenica prossima contro la Sambenedettese, una delle ammiraglie, secondo i più credibili ‘cartomanti’ del campionato, destinata a tenere la rotta vincente nel girone. Il portoghese, che ha un piede fasciato col velluto e un ‘radar’ che sa leggere in anticipo le trame a centrocampo, va al senso della sfida con pragmatismo.

“La Samb esprime una grande piazza e un vasto pubblico ma noi siamo un gruppo valido, con uno spirito collettivo di squadra, e giochiamo in casa. I nostri tifosi ora sono tornati sugli spalti, è una gran cosa, tocca a noi adesso ripagarli. Della Samb conosco Arrigoni, che ha giocato in categorie superiori e che apprezzo come calciatore e uomo”

Quali sono le tue condizioni fisiche?

“Ho avuto un problema al polpaccio che mi ha tenuto fermo per 10 giorni ma ora sto bene, nella norma”

Come vede la serie D uno come te che ha vissuto scenari di livello superiore?

“Mi pare di capire che sia un girone competitivo, con squadre ben attrezzate come l’Aquila e Chieti. Difficile, sicuramente”

Sei uno degli uomini più rappresentativi della compagine biancoverde. Senti una maggiore responsabilità?

“No, un solo giocatore non fa testo, quello che conta è tutto il gruppo e noi siamo sempre più affiatati. Ogni giorno ci conosciamo meglio e miglioriamo l’intesa. Da parte mia cercherò solo di dimostrare che chi ha investito su di me aveva ragione”

Biglietti. La biglietteria aprirà, per entrambe le tifoserie, a partire dalle 15.00 di domani, mercoledì 20 settembre. Per i tifosi ospiti la prevendita terminerà sabato alle ore 19.00

I prezzi: Tribuna centrale coperta 20 euro

Tribuna laterale coperta 15

Curva nord 8 euro

Distinti ospiti 8 euro.

Sono 600 i tagliandi riservati alla tifoseria ospite.

Nuovo arrivo: come già comunicato stamane, la società ha acquistato l’attaccante Raffaele Ortolini, classe 92.