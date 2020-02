AVEZZANO. PAURA IN VIA TERAMO, FIAMME DISTRUGGONO MEZZI DI UNA DITTA DI TRASPORTI

foto di repertorio

Avezzano. La scorsa notte, alcuni mezzi di una ditta di trasporti avezzanese sono stati distrutti da un incendio. Sono ancora da accertare le cause del rogo, ma non si esclude nessuna pista. I Vigili del Fuoco di Avezzano sono giunti dopo pochi minuti insieme ai Carabinieri, allertati dai residenti del posto. Si è temuto il peggio in quanto a poca distanza ci sarebbe un deposito di carburanti.

fonte: https://www.espressione24.it