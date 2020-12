Un nostro affezionatissimo lettore ci segnala una cospicua perdita di acqua in via Cassinelli ,ex edificio Saila. Non è ben chiaro se sia una perdita fognaria, oppure di qualche tubatura all’interno dell’edificio. In ogni modo, si invitano le autorità competenti ad intervenire prontamente per la soluzione del problema dato che, in questo periodo di basse temperature, l’acqua potrebbe gelare e trasformarsi in ghiaccio con conseguenze pericolose per i pedoni e non solo