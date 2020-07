AVEZZANO PIANGE LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE DI MURRO, DA TUTTI CONOSCIUTO COME PEPPE L’INSUPERABILE

Avezzano, (AQ). Giuseppe Di Murro, conosciuto da tutti come Peppe l’Insuperabile, è morto questa mattina a 79 anni a causa di una leucemia. Storico venditore ambulante della città di Avezzano, persona affabile e gentile è stato una presenza fissa nelle feste di tutta la Marsica divenendo un punto di riferimento con il suo banco di caramelle, frutta secca e giocattoli. Lascia la moglie, i figli, il genero i nipoti e pronipoti





La salma è esposta nella Casa Funeraria Rossi in Via Nuova 93 ad Avezzano,

fino alle ore 18.00 di oggi domenica 5 luglio, e lunedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30. I funerali avranno luogo domani 6 Luglio (lunedì) alle ore 11.00

nella chiesa parrocchiale di San Pio X in Avezzano, con partenza dalla Casa Funeraria Rossi. Dopo il Rito Funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Avezzano.

Molti i messaggi di cordoglio ai familiari, anche sui social non sono mancati frasi con parole d’affetto. Su uno dei gruppi facebook dedicati ad avezzano è stato ricordato così: