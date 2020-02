AVEZZANO, PIAZZA BRUNO CORBI TRA DEGRADO E SPORCIZIA

Avezzano. La domenica mattina, come avviene spesso, molte persone ne approfittano, anche grazie all’insolito clima mite, per fare una passeggiata in centro, magari con il proprio cane. Momenti di relax o di gioco, come in molte città d’Italia, ma ad Avezzano, nella centralissima piazza Bruno Corbi, non è così. Assistiamo passivamente a quello che è stato il luogo dove, cittadini allergici al senso civico e ad un’educazione elementare, bisbocciano indisturbati il sabato sera. Bottiglie di birra abbandonate, immondizia sotto le panchine, parco giochi fuori uso, transenne buttate a terra ecc…!

Siamo nel 2020 e l’indignazione viaggia velocemente, soprattutto nell’era dei social. È così che un cittadino, stanco di tanta indifferenza e maleducazione, decide di riprendere con il suo smartphone l’indecoroso spettacolo che trova davanti ai suoi occhi. Il video finisce sulla pagina facebook “Sei di Avezzano se… (il nostro gruppo è differente), dove, molti avezzanesi hanno espresso il loro parere.

