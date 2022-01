AVEZZANO. POSITIVO AL COVID IL VESCOVO GIOVANNI MASSARO

POSITIVO AL COVID IL VESCOVO GIOVANNI MASSARO

STA BENE ED E’ ASINTOMATICO

Il nostro Vescovo, Mons. Giovanni Massaro, a seguito di una normale verifica, è risultato positivo al Covid 19. Le condizioni del Vescovo, che si era sottoposto circa un mese fa alla terza dose del vaccino, sono buone essendo al momento asintomatico.

Attualmente, come da protocollo, si trova in Episcopio ad Avezzano, in isolamento per evitare la trasmissione del virus, condividendo così la stessa esperienza che tante famiglie stanno affrontando in questo periodo pandemico.

Il Vescovo Massaro saluta e ringrazia tutti per la preghiera e l’affetto e si rammarica di non poter incontrare in questi giorni le persone e di non poter assolvere ai diversi impegni presi.

In comunione di preghiera con il nostro caro Vescovo Giovanni, gli auguriamo una pronta guarigione.