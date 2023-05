AVEZZANO: POSTE ITALIANE CELEBRA LA FESTA DELLA MAMMA

L’esperienza di Marcella Tirabassi, sportellista ad Avezzano. “Più pensieri e meno energie, ma grazie alla possibilità che mi ha dato l’azienda è più semplice affrontare il tutto”

Nell’ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto una cartolina filatelica dedicata alla festività

Avezzano, 12 maggio 2023 – Poste Italiane festeggia la Festa della Mamma, in calendario domenica 14 maggio, promuovendo anche nella Marsica una serie di iniziative a sostegno della genitorialità.

La testimonianza di Marcella Tirabassi, attualmente operatrice di sportello nell’ufficio postale di via America ad Avezzano, è un perfetto esempio dell’attenzione che l’azienda dedica ai propri dipendenti.

Trentaquattro anni, di Celano, una laurea triennale in Medicina Veterinaria, dallo scorso agosto Marcella è mamma di Aurora. È una delle 17 mamme dipendenti in provincia dell’Aquila (55 in Abruzzo) che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure previste nell’ambito delle politiche per la famiglia.

“Conciliare vita e lavoro è ovviamente difficile – esordisce Marcella – come per tutte le mamme che lavorano. Tutto gira intorno alla bambina e pertanto tutte le scelte si fanno in base alle sue esigenze. Aurora va al nido da quando aveva cinque mesi e io sono rientrata al lavoro il mese successivo. Per fortuna ad Avezzano ho trovato un ottimo nido che l’ha presa presto e l’ho scelto anche in funzione dei miei orari lavorativi”.

La neo-mamma spiega anche com’è stato tornare al lavoro: “Ho usufruito del congedo di maternità obbligatoria e di altri due mesi di congedo facoltativo. Il rientro non è stato e non è semplice poiché da mamma e da donna si hanno sempre mille impegni, e semplice non è stata anche la scelta di tornare quando la mia bambina era ancora molto piccola. Ora sto usufruendo dei permessi per allattamento e così ho l’orario lavorativo ridotto a quattro ore: entro un’ora più tardi e esco un’ora prima”.

Marcella è applicata nell’ufficio postale di Celano 1 (via Muricelli), ma dal rientro dopo la maternità lavora nell’ufficio postale di Avezzano 3 (via America), come spiega: “Il nido si trova all’ingresso di Avezzano, Poste ha accolto la mia richiesta di distacco presso un ufficio ad Avezzano, in modo da permettermi di incastrare gli orari e di organizzarmi al meglio”.

L’attenzione dell’azienda al tema della genitorialità e alla figura materna si concretizza infatti anche attraverso la possibilità, per le neo-mamme, di lavorare in una sede limitrofa alla propria residenza durante il periodo di allattamento, fino al compimento di un anno del bambino.

Inevitabilmente la nuova esperienza da genitore ha modificato l’approccio alla vita e al lavoro: “Essere mamma – conclude Marcellla – di certo ha cambiato il mio modo di lavorare poiché si affronta la giornata con più pensieri e meno energie, ma comunque grazie alla possibilità che mi ha dato l’azienda di sicuro è più semplice affrontare il tutto”.

Tra le altre iniziative pensate da Poste Italiane per le neo-mamme, il percorso dedicato “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

Una cartolina per la Festa della Mamma. Poste Italiane festeggia la Festa della Mamma con una colorata cartolina filatelica. Ad Avezzano la speciale cartolina è disponibile nell’ufficio postale con sportello filatelico di via Cavalieri di Vittorio Veneto, oltre che online su poste.it. Fino al 15 maggio, inoltre, sarà chiedere anche l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile. Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.