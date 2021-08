AVEZZANO. PRESENTATA LA RRASSEGNA “DONNAIN”

Si è tenuta, presso la sala consiliare del comune di Avezzano, la conferenza stampa di presentazione della rassegna “DONNAin”. Il progetto, voluto da Augusto Di Bastiano – presidente del Centro Giuridico del Cittadino di Avezzano -, vede il patrocinio del Comune di Avezzano, della Fondazione Nilde Iotti, la partecipazione dell’AIA dei Musei, di Terrextra Dmc e il supporto della Fondazione Carispaq. Hanno aderito all’iniziativa le istituzioni, gli enti, le associazioni e le attività economiche del territorio.

Il saluto istituzionale dato dal vicesindaco Domenico Di Berardino ha sottolineato l’importanza della manifestazione per dare valore al ruolo della donna nel contesto sociale “sin dal primo momento, nonostante una situazione di sofferenza del bilancio, dovuta dalle conseguenze del Covid, l’amministrazione ha voluto fortemente dare spazio e voce soprattutto alle tematiche presentate, apprezzandone l’apporto culturale.”

“L’Aia dei Musei sta avendo una luce maggiore rispetto a quella che già aveva. Avrà sempre più attenzione da parte dell’ amministrazione vista la valenza culturale e storica che riveste.” L’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano così ha voluto iniziare il suo intervento, a sottolineare il giusto connubio tra la posizione logistica e l’organizzazione di “DONNAin” che ha scelto la sede museale per lo svolgimento degli eventi in cartellone.

“L’ iniziativa di DONNAin” consente di vivere una “settimana lunga” così come abbiamo voluto definirla, ricca di appuntamenti ove potremo scoprire le eccellenze del territorio dando le variabili in ambito culturale ed economico.” Ha puntualizzato di Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ridolfi. “Abbiamo voluto dare tutto il supporto possibile proprio per la valenza culturale del tema proposto.”

E’ stato letto, al pubblico presente, il saluto inviato dall’on.le Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti.

L’intera rassegna presentata all’AIA dei Musei di Avezzano, dall’11 al 22 agosto, è esclusivamente dedicata all’emisfero femminile. Il fine è porre l’attenzione soprattutto sull’energia e sull’esperienza con la quale si determina la loro l’elevata presenza sul palcoscenico sociale. Gli incontri prevedono approfondimenti sul mondo del lavoro, delle pari opportunità, dell’arte e della cultura, ove la donna diventa protagonista di quelle che sono le proprie conquiste in ogni settore.

Il presidente Augusto Di Bastiano si prefigge di affrontare significative tematiche del mondo femminile. “Credo fermamente quanto sia importante riconoscere il valore della donna nella nostra società. Questa rassegna intende evidenziare il loro percorso lavorativo e artistico consentendo così di partecipare ai successi, ma anche meglio comprendere le innumerevoli problematiche che ancor oggi, purtroppo per molte, penalizzano il viaggio verso la conquista del proprio ruolo in ambito economico, politico e culturale.”

L’arte aprirà la rassegna “DONNAin” Mercoledì 11 agosto alle ore 21,00 con “Greta Cipriani pianista, poetessa, compositrice che presenterà “Nuda Poesia-Poésie dénudée” con la partecipazione straordinaria di Gabriele Ciaccia, regista e attore.

Flavia De Santis, presidente della Associazione culturale “Antiqua” e curatrice dell’AIA dei Musei, ponendo in evidenza la valenza dell’organizzazione della rassegna “DONNAin” ha ricordato le parole del premio Nobel Rita Levi Montalcini: “Le donne sono colonna vertebrale della società”. “Infatti -continua -bisogna considerare che la componente femminile della società assume un ruolo determinante”.

Ha poi evidenziato le visite guidate che, da Giovedì 12 agosto alle ore 16.00, daranno la possibilità di ammirare il Museo Lapidarium “Le Parole della Pietra” e il Museo del Prosciugamento del Fucino – AIA dei Musei. Sabato 14 agosto si effettueranno le visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Importante. Giovedì 19 agosto alle ore 17.00 visite guidate riservate ai soci volontari e diversamente abili dell’associazione UNITALSI con gruppi di 6/8 persone. .E’ l’opportunità per scoprire e approfondire la conoscenza dell’importante e inestimabile patrimonio archeologico del territorio marsicano. E’ gradita la prenotazione rivolgendosi ai numeri. 0863.1809821 – 329.5454919.

Ha concluso l’incontro Giovanni D’Amico presidente DMC Marsica “Partecipiamo all’ iniziativa del “Centro giuridico del cittadino” presieduta da Augusto Di Bastiano, che interviene su un luogo simbolico molto importante. In questi anni stiamo portando avanti un percorso molto complesso per rendere cosciente il territorio che ha un patrimonio culturale di primo livello, insieme a un patrimonio naturale che lo contiene, questa è la sua potenzialità in ambito turistico. Auspichiamo un maggiore intervento degli alti livelli istituzionali, ad esempio quelli regionali e nazionali che sono stati in questi anni parzialmente, se non piuttosto, assenti.”

Giovedì 12 agosto ore 17.30 – L’artista Gianna Danese esporrà alcune delle sue ultime opere, significativo percorso artistico-culturale.

Evidenziata in conferenza stampa la giornata di Venerdì 13 agosto ore 17.00, Memorial Giuseppe Cristofaro. “Perchè narrare le fiabe”. Il prof. Cristofaro è un personaggio della comunità avezzanese impossibile da dimenticare, uomo ricco di generosità e di cultura. Il titolo dell’incontro riporta al suo ultimo lavoro, testo universitario.

Un importante appuntamento sociale è quello che si svolgerà Lunedì 16 agosto ore 17.30 presentato dalle “Associazioni Umanitarie Forze di Pace e Solidarietà”: “Una Rivoluzione Silenziosa”, dal diritto alla cura, all’emancipazione femminile in Afghanistan di seguito il link al sito dedicato al Report di maternità https://unarivoluzionesilenziosa.emergency.it/

Interverrà la presidente nazionale Emergency Rossella Miccio

La giornata di Martedì 17 agosto, alle ore 17.30, pone all’attenzione del pubblico la valenza territoriale archeologica dello spazio che ospita l’evento “DONNAin” : “L’Aia dei Musei tra presente e futuro”.

Al termine, alle ore 19.00, verrà eseguito il Concerto di musica barocca presentato dal “Trio Nova-Antiqua” con Bianca D’Amore: Soprano – Marica Tirone: flauto traverso e traversiere – Orante Bellanima: clavicembalo

Puntando sulla tematica di base della rassegna, vale a dire la forza delle donne e la loro continua lotta per la realizzazione e l’indipendenza nelle situazioni di lavoro, ove sono evidenti le problematiche legate sì alle disparità di genere ma prevalentemente nell’ambito economico, Mercoledì 18 agosto alle ore 17,30 appuntamento con “prima giornata dell’economia: “Quale futuro per le attività economiche dopo la pandemia?” Coordina i lavori: Valerio Dell’Olio – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica

Grande attenzione è rivolta al mondo dei ragazzi evidenziando l’importanza del libro e della lettura. Nei giorni Lunedì 16 – Mercoledì 18 e Venerdì 20 agosto dalle ore 10.00 alle ore 12.00, “Vieniviaconme” e “Letture hulahop” presentano “Storie a colori”, letture e laboratorio per bambine e bambini dai 3 ai 9 anni. Necessaria la prenotazione al nr. 320.8887083

Giovedì 19 agosto ore 18.00 Inaugurazione della seconda edizione di “Non solo libri”, una Festa del Libro per bambini e ragazzi. Si potrà apprezzare l’esposizione dei libri sugli stands allestiti dalle principali librerie della Marsica.

Si svolgerà Venerdì 20 agosto ore 17,30 la “seconda giornata dell’economia”: “Nasce tutto dalla terra”.

Un sempre gradito e atteso appuntamento è quello con il mercato contadino e dell’artigianato locale che si svolgerà Sabato 21 agosto dalle ore 9.00

Sempre sabato 21 agosto alle ore 17.30 presentazione di “ …oggi parliamo di libri “ incontri letterari, con scrittrici abruzzesi. Racconteranno le loro opere: Tamara Macera, Katia Agata Spera e Monica Tarola.

Domenica 22 agosto alle ore 17.00 intrattenimento con “Musica nell’aria” all‘interno del Museo Lapidario eseguito dal M° Orante Bellanima.

A seguire, alle ore 17.30, verrà affrontato il delicato tema del “Ruolo Sociale Delle Amministrazioni Comunali”

Si conclude la rassegna “DONNAin” alle ore 19.00 con l’esibizione del coro folk “Le Collanelle”, con Gianfranco Manolfi alla fisarmonica e la direzione del M° Orante Bellanima.

Gli eventi saranno trasmessi in diretta sul profilo Facebook Centro Giuridico del Cittadino a cura di APK-TV (https://apktv.it/canale1.html)