AVEZZANO. PRIMO PREMIO “CONCORSO DON GAETANO PICCININI” AL LICEO BENEDETTO CROCE

Grande soddisfazione ed orgoglio al Liceo Benedetto Croce per la vittoria del PRIMO PREMIO al Concorso indetto dall’Istituto Don Orione in collaborazione con l’ufficio Scuola della Diocesi di Avezzano.

La classe 3L Esabac,indirizzo linguistico, con l’apporto creativo dell’alunno Mattia Croce del 4A(Les), si è aggiudicata il prestigioso premio con un video- progetto basato sulla tecnica del “Draw my Life”. La prof.ssa Valeria Giovagnorio,docente di religione,ne ha curato la realizzazione invitando gli alunni a partecipare con entusiasmo.”Don Gaetano Piccinini” ha dichiarato la professoressa “è stato un tessitore di relazioni ed è anche grazie a questo che è riuscito nelle sue grandi opere. Il suo segreto è stata la gentilezza. Il mio augurio per tutti gli studenti è di essere sempre gentili perché la gentilezza costruisce ponti di dialogo, apre le porte alla felicità, porta gioia e soprattutto è gratis, non costa nulla!”. Un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio,sempre sensibile verso tali iniziative