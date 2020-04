AVEZZANO. PRO LOCO: AL VIA LA RACCOLTA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Purtroppo l’emergenza del contenimento della diffusione del coronavirus ha fatto emergere una situazione sociale drammatica.

La stasi costrittiva impiegatizia o la perdita totale del proprio lavoro, magari effettuato in nero, ha portato molte famiglie alla necessità di chiedere cibo. La Pro Loco di Avezzano, presidente Federico Tudico, con la sensibilità e la generosità di tutti i consiglieri, non poteva rimanere indifferente a questo grido di aiuto. Senza clamori, sono già state consegnate alla Protezione Civile generi di prima necessità che, ogni socio attivo, ha voluto donare ai propri concittadini bisognosi.

Da questa azione è scaturita una richiesta enorme da parte di famiglie che hanno contattato la Pro Loco manifestando il proprio disagio. Come è ovvio, la consegna della spesa può sopperire alle necessità per pochi giorni, quindi deve essere costante fino al momento che la pandemia possa essere sconfitta e si possa tornare a quella che sarà una strana normalità, ma pur sempre normalità. Se fino ad oggi i consiglieri hanno potuto far fronte alle prime richieste, ora, il numero è in aumento per questo si rivolge alla comunità avezzanese per riuscire a provvedere ai bisogni primari delle famiglie in sofferenza. La Proloco Avezzano, al fine di agevolare il superamento dell’attuale situazione ha avviato una raccolta di prodotti alimentari non deperibili per la preparazione di pacchi solidali alle famiglie e alle persone in stato di necessità.

La Protezione Civile di Avezzano, che opera in stretta collaborazione con la Pro Loco, curerà la distribuzione dei pacchi. Si invitano pertanto, le Associazioni, i sodalizi e tutti i cittadini a voler contribuire per incrementare gli aiuti, anche attraverso piccoli contributi da conferire:

1) – MARTEDI ore 10:00/12:00

GIOVEDÌ 16:00/18:00

presso SEDE PROLOCO VIA CORRADINI 73 AVEZZANO

2)- CARRELLO SOLIDALE presso Coop Centro Commerciale I MARSI

I prodotti di prima necessità, utili allo scopo sono:

PASTA/RISO

PELATI

FAGIOLI/CECI/LENTICCHIE/PISELLI

TONNO/CARNE IN SCATOLA

ZUCCHERO

FARINA

SALE

ACQUA

LATTE a L. C.

UOVA

OLIO.

La PROLOCO AVEZZANO esprime sin da ora i più sinceri ringraziamenti a quanti vorranno liberamente dimostrare la loro solidarietà a coloro che versano in stato di bisogno.