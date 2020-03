La Pro Loco di Avezzano comunica che, in conformità alle disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sull’emergenza della diffusione del COVID -19, è stata annullata la prevista Mostra Collettiva di Arte Contemporanea “conCitazioni” femminili” programmata dal venerdì 6 al domenica 8 marzo 2020, presso la sede in via Corradini n. 75.