AVEZZANO. PRO LOCO.UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELL’ARTE E DEL DIVERTIMENTO

La Pro Loco di Avezzano è animatrice di un’estate all’insegna dell’arte e del divertimento, finalizzata alla promozione sia del patrimonio culturale che del territorio. “Noi crediamo in progetti propositivi proprio per la valorizzazione della nostra realtà – conferma il presidente Federico Tudico – Grazie al contributo e alla collaborazione di tutti i consiglieri”.

A quel pubblico che ama la lettura e del godere di quel mondo straordinario racchiuso nelle pagine di un volume, vivendo attimi di cultura, la Pro Loco invita mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 18.30 presso il Castello Orsini di Avezzano. alla presentazione del libro di Katia Agata Spera “Non sono io quell’uomo” – Ed. Il Viandante.

“Francesco Maria ora deve iniziare a percorrere la strada per essere accettato, ma gli altri non lo faranno se non si accetterà lui per primo. Con Cinzia nel cuore, il suo sarà un lungo ed impegnativo viaggio materiale e dell’animo.”

Katia Agata Spera nata a Castelvecchio Subequo, fin dall’infanzia vive ad Avezzano. Nutre una passione spiccata per la scienza e per le arti. Laureata in Scienze Biologiche è ricercatrice in biotecnologie, nel ruolo di tecnico, presso l’Università degli Studi di L’Aquila. E’ coautrice di molteplici pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Autrice di poesie pubblicate in diverse antologie, ha un blog sul giornale on-line Site.it sul quale scrive articoli di carattere culturale. Il suo primo romanzo e “Riprenditi la vita”- Anfiteatro editore.

L’evento sarà presentato da Luca Di Nicola, relatori Luisa Novorio, Ilio Leonio. Letture: Antonio Pellegrini.

La presentazione del libro sarà accompagnata dalla proiezione di un booktrailer con la voce dell’attore Antonio Pellegrini realizzato dal videomaker Stefano De Santis.

Sarà strettamente necessario indossare la mascherina.