AVEZZANO. PRONTO SOCCORSO IN DIFFICOLTA’ I COMMERCIALISTI IN PRIMA LINEA PER ACQUISTO DI PRESIDI SANITARI

ECCO L’APPELLO DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI:

ORA È IL MOMENTO

RINGRAZIO QUANTI TRA COLLEGHI, AMICI E CITTADINI

HANNO GIÀ’ PROVVEDUTO A DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO.

CHI HA IN ANIMO DI FARLO LO FACCIA SUBITO NON C’È UN ATTIMO DA PERDERE.

ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER L’OSPEDALE DI AVEZZANO IMPORTANTE



Gent.colleghi, carissimi Avezzanesi e Marsicani

stiamo vivendo un momento difficile della nostra professione e della nostra vita.

In questi giorni tutti abbiamo avuto il modo di apprezzare e capire l’importanza delle nostre strutture ospedaliere e l’encomiabile operato di tutto il personale sanitario.

Purtroppo nel nostro Ospedale c’è carenza di presidi sanitari che stiamo cercando in tutti i modi di reperire.

Per questo abbiamo bisogno di te e di tutti voi per un contributo tangibile.

Tutti abbiamo battuto le mani dalla finestra per i nostri medici ed i loro collaboratori che stanno rischiando la vita ogni giorno per noi.

Ora è il momento di dare un contributo concreto e dobbiamo farlo subito, è importante.

Effettua la tua donazione al seguente IBAN:

IT 83 X ‪08327 40440‬ ‪000000009563‬

BCC di Roma

O.D.C.E.C. Avezzano e Marsica “EMERGENZA CORONAVIRUS”

Un caro saluto a tutti.

Il Presidente dell’ODCEC di Avezzano e della Marsica

Dr. Valerio Dell’Olio