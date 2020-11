AVEZZANO. PRONTO SOCCORSO STREMATO AMBULANZE CON PAZIENTI IN ATTESA

Altra notte d’inferno per il pronto soccorso di Avezzano. Nella zona di accettazione, ieri sera, vi erano almeno dieci ambulanze con pazienti covid all’interno. La situazione diventa critica di ora in ora. Il documento stilato dai sindaci non è condiviso da tutti i primi cittadini marsicani. A non sottoscriverlo ci sono: Cesidio Lobene di Trasacco, , Antonella Buffone sindaco di Balsorano, Nazzareno Lucci, sindaco di Massa d’Albe, Simone Angelosante sindaco di Ovindoli, Sara Cicchinelli sindaco di Civita d’Antino, Settimio Santilli di Celano, Pasqualino di Cristofano Magliano de Marsi, Gianluca De Angelis sindaco di Lecce nei Marsi, Angelo di Paolo sindaco di Canistro e Mirko Zauri sindaco di Pescina.