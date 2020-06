AVEZZANO. PROTOCOLLO COVID-19, L’ISPETTORATO DEL LAVORO CONTROLLA GLI UFFICI DI TEKNEKO: È TUTTO IN REGOLA

Protocollo covid-19, l’Ispettorato del lavoro controlla gli uffici di Tekneko: è tutto in regola. Nei giorni scorsi una delegazione composta da carabinieri, vigili del fuoco e dirigenti Asl ha varcato la soglia della sede Tekneko per verificare che il protocollo anti coronavirus era stato regolarmente applicato. “La visita ispettiva”, ha commentato il responsabile delle relazioni esterne di Tekneko e rspp aziendale, Edoardo Addari, “ha riguardato gli uffici, l’organizzazione del lavoro ma anche i mezzi e gli operatori che ogni giorni sono in azione nei vari comuni per la raccolta porta a porta e gli altri servizi.

I membri della commissione hanno constato che tutto era stato eseguito secondo normativa e si sono complimentati per le modalità con le quali sono state applicate le misure di sicurezza”. Tekneko, che dall’inizio del coronavirus ha applicato per alcuni dipendenti lo smart-working e ha provveduto a fare turnazioni negli uffici e garantendo sempre il distanziamento sociale, sta riattivando i centri di raccolta comunali chiusi nella fase uno dell’emergenza. “Siamo soddisfatti per l’esito dell’ispezione”, ha concluso Addari, “segno che Tekneko, da sempre, tiene alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e dei propri utenti”.