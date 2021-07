AVEZZANO. PUBBLICATO IL BANDO DIOCESANO PER GIOVANI DEL PROGETTO POLICORO

Al Via La Formazione Su Imprenditorialità E Animazione Territoriale

Al via la presentazione delle domande al bando di selezione per un borsista “Animatore di comunità” per il Progetto Policoro nella Diocesi di Avezzano. Nell’ambito del Progetto Policoro della Conferenza episcopale italiana, Inecoop, in collaborazione con la Diocesi di Avezzano, ha istituito per l’anno 2022 una borsa di studio per la formazione di un “Animatore di comunità”. L’Animatore di comunità (Adc) è il vero protagonista del Progetto Policoro; è colui che incontra i giovani nelle scuole e nelle parrocchie, li accompagna in percorsi di orientamento professionale, promuove una nuova cultura del lavoro e del fare impresa, basata sui principi della Dottrina sociale della Chiesa e dell’economia civile. Il percorso dell’Adc ha una durata complessiva di tre anni. Inizia con un primo anno di formazione, mediante borsa di studio; ad esso possono seguire due anni di mandato operativo come collaboratore coordinato e continuativo di Inecoop. La borsa di studio è finalizzata a sostenere la formazione del nuovo Adc in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale. La formazione avrà durata annuale, per un totale di seicento ore, suddivisa in corsi nazionali, regionali e interregionali, formazione e-learning e un percorso diocesano di apprendimento ed animazione territoriale. Per presentare domanda di partecipazione i giovani devono essere cittadini italiani, comunitari o non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, devono avere un’età compresa tra i 23 e 35 anni, residenza e domicilio in uno dei comuni della diocesi, avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente B, buona conoscenza informatica, conoscenza e interesse per il tema giovani e lavoro, ottime capacità di relazione, flessibilità oraria e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione in tutta Italia. Finalità, requisiti di ammissione e condizioni del servizio sono dettagliatamente riportati nel bando presente sul sito web della diocesi cliccando su www.diocesidiavezzano.it. Per aderire al bando occorre compilare la domanda di partecipazione ed inviarla unitamente al proprio curriculum vitae entro e non oltre il 15 luglio 2021 all’indirizzo mail: diocesi.avezzano@progettopolicoro.it. La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione di valutazione. Al termine della presentazione delle domande, la commissione si riunirà per una prima valutazione della documentazione pervenuta, in un secondo momento si procederà con i colloqui di approfondimento individuale. Nel caso in cui non fosse possibile incontrare i candidati per un colloquio in presenza, potranno essere utilizzate modalità di videoconferenza.