AVEZZANO. QUATTRO CUCCIOLI BUTTATI IN UNA BUSTA

Quattro cuccioli di cane sono stati abbandonati dentro una busta ad Avezzano. Zampa Amica Onlus di Avezzano raccomanda in questo periodo di chiamare la ASL o i Vigili Urbani. Riportiamo il post dell’Associazione Zampa Amica:

Ci segnalano questi cuccioletti buttati in una busta .

Non specifichiamo il posto per ovvie ragioni…

Noi non possiamo chiaramente intervenire in questo periodo, contattare sempre i vigili per attivare il servizio di recupero da parte della Asl qualora vi capitasse una situazione simile!! 😔